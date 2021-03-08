Дмитрий Комаров назвал главное чувство мужчины к женщине, и это не любовь

Знаменитый телепутешественник Дмитрий Комаров поздравил своих зрительниц с 8 Марта, а мужчинам пожелал никогда не забывать о главном чувстве по отношению к прекрасной половине человечества.

«Всегда говорил и буду говорить, что уважение к женщине — это то, без чего мужчина — не мужчина. Прежде всего — уважение. Глубокое. Настоящее. Ну, а дальше ещё много всего… Защита. Любовь. Забота. И многое-многое другое», — считает телеведущий.

Комаров стал семейным человеком в июне 2019 года, женившись на бывшей партнерше по «Танцям з зірками» Александре Кучеренко. Свадьба состоялась в Иерусалиме, а медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

Фото komarovmir/Instagram

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