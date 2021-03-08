С Людмилой Гурченко на коленях: поклонники позавидовали Алексею Панину

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram душевное фото с Людмилой Гурченко. Алексей усадил Гурченко к себе на колени, а Людмила Марковна приобняла старого друга за плечи.

Фото было сделано на одном из последних выходов Гурченко в свет — во время выступления в Киеве в декабре 2010 года. Панин объяснил, что опубликовал фото, поскольку приближается печальная дата — десятая годовщина смерти актрисы.

Панина назвали счастливчиком за возможность так близко знать великую артистку.

В феврале 2011 года Гурченко сломала ногу и попала в больницу, а 30 марта дали о себе знать послеоперационные осложнения. Из-за оторвавшегося тромба 75-летняя актриса скончалась. Похоронили Гурченко в Москве на Новодевичьем кладбище.

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