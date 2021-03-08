27.67 / 27.84 32.99 / 33.28
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Думаю, это круто»: Анатолий Анатолич прямо в студии узнал пол своего будущего ребенка

17:45 8 марта 2021
анатолий анатолич

Ведущий телеканала «Украина» Анатолий Яцечко (Анатолий Анатолич) и его жена Юлия готовятся к появлению на свет малыша. 8 марта в эфире передачи «Ранок з Україною» для пары организовали особенное событие. В студию принесли торт, разрезав который счастливые родители узнали пол своего будущего ребенка. Радостной новостью ведущий поделился в Instagram.

«Разрезали торт и узнали кто у нас будет. Ну вы поняли. Я буду отцом мальчика. Пока не понимаю, как это, но думаю это круто», — заявил Анатолий Анатолич.

Супруга Яцечко считает новость о сыне лучшим подарком к 8 марта. Пока в семье две дочки, и они обе мечтали о братике.

«Когда я увидела голубую начинку, я не поверила своим глазам! У нас будет сын! Как же это круто звучит, когда ты уже мама двоих дочерей! Они мечтали именно о братике. Говорю — мурашки по коже, и слезы радости на глазах. Мы очень счастливы!» — призналась Юлия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине входят в моду гендер-вечеринки в американском стиле, на которых будущие родители узнают пол своего ребенка. Именно на таком мероприятии Василиса Фролова узнала, что вскоре у нее появится мальчик. Гендер-пати провели бывший «холостяк» Никита Добрынин с супругой Дашей Квитковой. Они тоже ждут появления на свет сына.

Фото anatoliyanatolich/Instagram

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
комаров кучеренко

Дмитрий Комаров назвал главное чувство мужчины к женщине, и это не любовь

Павлик

«У нее грусть в глазах»: на «счастливом» фото матери Виктора Павлика увидели неладное

Алла Пугачева и Юля Проскурякова

Жена Игоря Николаева поразила своим ростом рядом с Аллой Пугачевой

Максакова

«Это разве вы?» Мария Максакова поразила изменениями во внешности

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер