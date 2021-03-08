«Думаю, это круто»: Анатолий Анатолич прямо в студии узнал пол своего будущего ребенка

Ведущий телеканала «Украина» Анатолий Яцечко (Анатолий Анатолич) и его жена Юлия готовятся к появлению на свет малыша. 8 марта в эфире передачи «Ранок з Україною» для пары организовали особенное событие. В студию принесли торт, разрезав который счастливые родители узнали пол своего будущего ребенка. Радостной новостью ведущий поделился в Instagram.

«Разрезали торт и узнали кто у нас будет. Ну вы поняли. Я буду отцом мальчика. Пока не понимаю, как это, но думаю это круто», — заявил Анатолий Анатолич.

Супруга Яцечко считает новость о сыне лучшим подарком к 8 марта. Пока в семье две дочки, и они обе мечтали о братике.

«Когда я увидела голубую начинку, я не поверила своим глазам! У нас будет сын! Как же это круто звучит, когда ты уже мама двоих дочерей! Они мечтали именно о братике. Говорю — мурашки по коже, и слезы радости на глазах. Мы очень счастливы!» — призналась Юлия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине входят в моду гендер-вечеринки в американском стиле, на которых будущие родители узнают пол своего ребенка. Именно на таком мероприятии Василиса Фролова узнала, что вскоре у нее появится мальчик. Гендер-пати провели бывший «холостяк» Никита Добрынин с супругой Дашей Квитковой. Они тоже ждут появления на свет сына.

Фото anatoliyanatolich/Instagram

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