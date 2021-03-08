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Улыбаться увиденному: Маша Ефросинина пожелала женщинам перестать ненавидеть

20:08 8 марта 2021
маша ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина по случаю праздника 8 Марта обратилась к женщинам с нетривиальным призывом. Ведущая предлагает женщинам полюбить: в первую очередь, себя, а потом и других женщин.

«Женщины, живущие в нелюбви к себе, отравляются не только сами, они чувствуют необходимость травить других! И я знаю, что это у них не от хорошей жизни… Сегодня я мечтаю о том, чтобы все женщины перестали терпеть унижение и неуважение к себе, чтобы могли без боли и с чувством достоинства отстаивать своё право на тело, детей, карьеру и любовь! Чтобы женщины прекратили обижать женщин, чтобы женские сердца были переполнены только любовью… К себе, прежде всего! И тогда, вот увидите, женщины спасут мир», — уверена Ефросинина.

Телеведущая призналась, что и сама пока еще не научилась любить себя, тем более, что в зеркале наблюдает совсем не идеального человека. «Но я делаю только одно важное действие — всему увиденному я улыбаюсь!» — добавила Маша.

Напомним, ранее Ефросинину назвали красивой, очень сексуальной и с потрясающим чувством юмора.

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