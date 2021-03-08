Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2021»

В России определились с участником песенного конкурса «Евровидение-2021». В Роттердам на конкурс отправится певица Manizha с песней Russian woman («Русская женщина»).

Под псевдонимом Manizha выступает 29-летняя Манижа Сангин. Она поет не только на русском, но и на родном таджикском языке (Манижа родилась в Душанбе, но с 1994 года живет в Москве). Выступает Манижа с 12 лет, а в 2017 году выпустила первый альбом Manuscript.

К 2020 году вышли пять альбомов Манижи, а певицу номинировали на конкурс MTV Europe Music Awards.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз рассказал, как в 2021 году будет проходить конкурс «Евровидение», учитывая карантинные ограничения. А некоторые страны уже определились с конкурсантами. Молдова отправит на конкурс Наталью Гордиенко с песней Shugar Филиппа Киркорова. От Украины поедет группа Go-A. Продюсер Владимир Бебешко оценил шансы украинских исполнителей.

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