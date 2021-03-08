Перебор с фотошопом: Бузова ошарашила диким снимком

Российская певица Ольга Бузова, неоднократно заявлявшая, что не ретуширует снимки для соцсетей, на этот раз, похоже, перестаралась с фоторедактором. В Instagram Ольга разместила фотографию с резко искаженными пропорциями головы и тела. Фолловеры назвали снимок странным и попросили певицу больше так не пугать.

«Мои хорошие, я иду к вам. Соскучилась безумно. Нервничаю, как в первый раз. Будьте со мной. Ваша Бу», — подписала Бузова фото.

Певице указали, что на фото каждая из частей тела как будто живет отдельной жизнью.

Впрочем, есть у Ольги и самая преданная группа поддержки, которая готова хвалить все, что связано с любимой певицей.

Напомним, ранее Бузова попробовала публиковать рекламные посты в Instagram и заставила смеяться внимательных зрителей. Еще больше критики вызвали социальные видео авторства певицы.

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