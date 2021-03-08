Василиса Фролова показала новорожденного сына
Украинская телеведущая Василиса Фролова показала в Instagram своего новорожденного сына. Мальчик появился на свет 7 марта, на несколько дней позже предполагаемой даты родов. Фото примечательно тем, что это первый снимок из нескольких сотен, сделанных Василисой в роддоме.
Сына Фролова рожала в частной клинике. Персоналом молодая мама осталась довольна.
Напомним, своего первенца Фролова решила назвать Родионом. Ранее Василиса рассказала, что беременность была хоть и не запланированная, но желанная. Процедурой ЭКО Фролова не пользовалась.125
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