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Шоу-бизнес

Василиса Фролова показала новорожденного сына

22:50 8 марта 2021
фролова

Украинская телеведущая Василиса Фролова показала в Instagram своего новорожденного сына. Мальчик появился на свет 7 марта, на несколько дней позже предполагаемой даты родов. Фото примечательно тем, что это первый снимок из нескольких сотен, сделанных Василисой в роддоме.

Сына Фролова рожала в частной клинике. Персоналом молодая мама осталась довольна.

Напомним, своего первенца Фролова решила назвать Родионом. Ранее Василиса рассказала, что беременность была хоть и не запланированная, но желанная. Процедурой ЭКО Фролова не пользовалась.

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