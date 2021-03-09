Аж запрыгала: жена Олега Винника в короткой юбке получила романтический сюрприз

Певец Олег Винник дал первый большой концерт после ослабления карантина. Поклонницы, соскучившиеся по любимому исполнителю, несли Олегу охапки цветов. Концерт запомнился милым эпизодом, когда Винник, опустившись на колено, передарил роскошный букет бек-вокалистке Таюне, а та запрыгала от радости.

Видео Олег Винник опубликовал в Stories в Instagram.

Таюне (Таисию Сватко) называют женой Олега Винника, но сам певец о супруге и сыне не рассказывает. «Я не скрываю никого, я просто не афиширую, я об этом не говорю», — объяснил он.

Певец признался, что за время карантина очень соскучился по живым выступлениям и общению с публикой. Тем не менее, не на все предложения о концертах Олег отвечает согласием: есть вещи, которые неприемлемы.

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