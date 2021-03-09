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Шоу-бизнес

«Ну, вы, мать, даете»: Любовь Успенская в вызывающем платье поразила подписчиков

8:29 9 марта 2021
любовь успенская

Певица Любовь Успенская, недавно отметившая 67-летие, не обращает внимания на паспортный возраст и чувствует себя молодой и желанной. Успенская показала в Instagram, что не боится ни ярких цветов в одежде, ни платьев с откровенными разрезами. Особенно смелым решением было появиться на публичном мероприятии в платье без бюстгальтера. Поклонники не оставили это без внимания.

Новый стиль от Любы Успенской понравился не всем.

Также певицу упрекают в прямо-таки болезненной худобе.

Напомним, ранее Любовь Успенская намекнула, что у нее есть молодой возлюбленный, а еще певица снова мечтает о материнстве и хочет усыновить малыша из детского дома.

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