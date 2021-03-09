Алина Гросу нашла «давно потерянного старшего брата»

Певица Алина Гросу побывала на концерте Олега Винника в Броварах и вернулась с забавной историей. Алине чудом удалось поймать момент, чтобы сфотографироваться с Винником, пока его не окружили поклонницы. Во время съемки певец обратил внимание на сходство между ним и Алиной и предложил разыграть Instagram-аудиторию.

«Посоветовал мне подписать это фото так: „Я с давно потерянным старшим братом“. Я думаю, уместнее будет написать, что потеряна была я, но уже вернулась!» — пошутила Гросу.



У Алины Гросу есть сводный брат Роман, которому сейчас 35 лет, а также младший брат Михаил, родившийся в 2017-м. Создавать собственную семью Алина не торопится. После неудачного первого брака Гросу говорит, что теперь все будет по-другому, и в следующий раз она не будет торопиться в загс.

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