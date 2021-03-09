Завыла волком? Виктория Булитко устроила концерт в ванне

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко показала в Instagram, как провела вечер 8 марта. Звезда расслаблялась в ванне с пеной и распевала старые песни Аллы Пугачевой. К своим вокальным данным Виктория относится с юмором, а потому сопроводила видео картинкой с волком, воющим на луну.

Ранее Булитко рассказала о своей детской мечте. Виктория призналась, что в отличие от подружек, не хотела быть ни актрисой ни певицей, а видела себя в суровой мужской профессии.

В интервью «ФАКТАМ» Булитко призналась, что любит меняться, как времена года, и в жизненно важных решениях тоже предпочитает спонтанность. Недавно актриса на деле продемонстрировала любовь к переменам, когда попробовала образ роковой женщины.

Фото bulitka/instagram

361

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter