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Шоу-бизнес

Завыла волком? Виктория Булитко устроила концерт в ванне

9:25 9 марта 2021
булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко показала в Instagram, как провела вечер 8 марта. Звезда расслаблялась в ванне с пеной и распевала старые песни Аллы Пугачевой. К своим вокальным данным Виктория относится с юмором, а потому сопроводила видео картинкой с волком, воющим на луну.

Ранее Булитко рассказала о своей детской мечте. Виктория призналась, что в отличие от подружек, не хотела быть ни актрисой ни певицей, а видела себя в суровой мужской профессии.

В интервью «ФАКТАМ» Булитко призналась, что любит меняться, как времена года, и в жизненно важных решениях тоже предпочитает спонтанность. Недавно актриса на деле продемонстрировала любовь к переменам, когда попробовала образ роковой женщины.

Фото bulitka/instagram

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