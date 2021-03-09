Мила Кунис в «Дать дуба в округе Юба» и Гэри Олдмен в «Трафике»: что посмотреть в кино с 11 марта

В четверг, 11 марта, в украинский прокат выходят семь новых фильмов. Поклонники уроженки Черновцов Милы Кунис смогут увидеть актрису в комедии «Дать дуба в округе Юба». Обладатель премии «Оскар» Гэри Олдмен сыграл в триллере «Трафик». Сразу три картины основаны на реальных событиях: историческая драма «Королева Мария», мелодрама «Друзья навсегда» и триллер «Асоциальная сеть». Боевик «Беги, прячься, бей» затрагивает острую проблемы массовых расстрелов в американских школах. Любителей фантастики может заинтересовать фильм «Скайлайн 3».

«Дать дуба в округе Юба»

(16+, США, United Artists Releasing, комедия)

У жительницы американского пригорода от инфаркта умирает муж, когда они выясняли отношения. Она тайно хоронит неверного супруга и никому не рассказывает о том, что случилось. Полиция полагает, что мужчина пропал без вести, и начинает его поиски. Женщина неожиданно оказывается в центре внимания СМИ, о ней судачат все в городке, и неожиданно свалившаяся на нее известность ей даже нравится. Вот только все больше людей вокруг интересуются тем, что случилось на самом деле… Снял фильм Тейт Тейлор, чьи предыдущие картины «Ма» и «Агент Ева» наделали много шума. Главные роли исполнили Эллисон Дженни («Девушка в поезде», «Ма»), Мила Кунис («Очень плохие мамочки»), Реджина Холл («Шафт»), Аквафина («Прощание»). В США фильм вышел в прокат ограниченным числом копий. Критики дали ему негативную оценку. На самом популярном сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг «Дать дуба в округе Юба» составляет всего 11%.

«Асоциальная сеть»

(12+, США, Lionsgate, триллер, бюджет — 6 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Росса Ульбрихта, создателя и владельца анонимной торговой интернет-площадки Silk Road, которая использовалась для торговли наркотиками и прочими нелегальными товарами. ФБР несколько лет охотилось на Росса. В результате он был арестован в октябре 2013 года. В мае 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Его роль в фильме сыграл Ник Робинсон («Пятая волна»). Также в картине снялись Джейсон Кларк («Кладбище домашних животных») и Александра Шипп («Шафт»). Премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли почти на год.

«Беги, прячься, бей»

(16+, США, The Daily Wire, боевик)

Обычная школа в США подверглась нападению стрелков, которые ведут онлайн-трансляцию происходящего в соцсетях. 17-летняя ученица, недавно оставшаяся без матери, пытается бороться за собственную жизнь и спасти друзей, оказавшихся в смертельной ловушке… Премьера фильма состоялась в сентябре 2020 года в рамках Венецианского международного кинофестиваля. Мнения критиков разделились. Одни назвали картину «совершенно лишенной вкуса», другие сравнили ее с культовым «Крепким орешком», где на месте Джона Маклейна оказалась несовершеннолетняя девушка. А вот в чем критики едины, так это в том, что авторам фильма не удалось дать серьезную оценку опасному социальному феномену современности — массовым расстрелам в школах. Режиссер Кайл Рэнкин ранее снимал малобюджетные ленты. «Беги, прячься, бей» стал его первым крупным проектом. Главную роль исполнила 20-летняя актриса Изабель Мэй, известная по комедийному сериалу «Юный Шелдон» («Детство Шелдона»). Ее отца сыграл популярный актер Томас Джейн («Час истины»). Также в картине задействована звезда «Сайлент-Хилла» Рада Митчелл.

«Друзья навсегда»

(16+, США, Gravitas Ventures, мелодрама, бюджет 10 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях, описанных в статье в американском журнале Esquire. Мать двух дочерей узнает, что смертельно больна. Муж всячески старается заботиться о ней и детях, но у него физически не хватает сил, ведь еще нужно работать. И тогда на помощь приходит друг семьи, он переезжает к ним, отказываясь фактически от личной жизни и карьеры… Сняла картину режиссер Габриэла Каупертвэйт («Меган Ливи»), которая специализируется на документальном кино. Главные роли исполнили обладатель премии «Оскар» Кэйси Аффлек («Манчестер у моря»), звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон и Джейсон Сигел («Секс-видео»). Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В американский прокат картина вышла в конце января 2021 года и собрала 700 тысяч долларов.

«Королева Мария» (оригинальное название Queen Marie of Romania, в Интернете известен как «Королева Румынии — Мария»)

(12+, Румыния, Abis Studio, историческая драма)

Главной героиней фильма является последняя королева Румынии. Она родилась в Великобритании в семье герцога Эдинбургского Альфреда и великой княжны Марии Александровны. Внучку британской королевы Виктории и русского императора Александра II ждало блестящее будущее. Так оно и было, пока не началась Первая мировая война. Румыния присоединилась к Антанте, что привело к оккупации страны Германией. Страна оказалась расколота и лишилась части своих территорий. Авторы фильма не ставили перед собой цель показать всю жизнь Марии Румынской. Они сосредоточились лишь на одном важном эпизоде — Парижской мирной конференции, которая прошла в 1919 году после завершения Первой мировой войны. Мария принимала участие в ней и добилась того, чтобы Румыния получила назад свои земли и даже расширила их, а новые границы государства были признаны международным сообществом. Сняли картину британские кинематографисты Алексис Кэхилл и Бриджитт Дродхофф. Роль королевы исполнила румынская актриса Роксана Лупу.

«Трафик» (оригинальное название Crisis, в Интернете известен как «Страна мечты»)

(16+, Канада — Бельгия, Les Productions LOD, триллер)

В фильме рассказываются три истории, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Наркоторговец наладил контрабанду своего товара между Канадой и США. Женщина-архитектор лечится от наркозависимости и пытается понять, причастен ли ее сын к торговле наркотиками. Известный ученый, университетский профессор, работающий на крупную фармацевтическую компанию, узнает, что его фирма пытается любыми средствами вывести на рынок новое обезболивающее, скрывая от всех тот факт, что препарат вызывает зависимость… Снял фильм американский режиссер и продюсер Николас Джареки («Порочная страсть»). Главные роли исполнили обладатель премии «Оскар» Гэри Олдмен («Манк»), Арми Хаммер («Агенты А. Н. К. Л.»), Эванджелин Лилли («Мстители»). Выход фильма в прокат был под большим вопросом в связи с громким скандалом, в центре которого оказался Хаммер. Актера обвиняют в сексуальном насилии, домогательствах и даже каннибализме! Киностудии и телеканалы отказываются от сотрудничества с Арми.

«Скайлайн 3»

(16+, США, Vertical Entertainment, фантастический боевик)

Первая часть фильма «Скайлайн» вышла в 2010 году и собрала 68,3 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете 20 миллионов долларов. В ней рассказывалось о вторжении на Землю инопланетян. Спустя семь лет вышел «Скайлайн 2». Он провалился в прокате. При том же бюджете сборы даже не пересекли отметку в миллион долларов. Тем не менее была снята третья часть. Люди продолжают борьбу за Землю. Установившееся на планете шаткое равновесие оказалось под угрозой в лице неизвестного вируса, который делает инопланетных гибридов враждебными и агрессивными… Снял картину Лиам О’Доннелл, продюсер и сценарист двух первых частей. Главную роль исполнила Линдси Морган, снимавшаяся в «Скайлайн 2». Актриса также известна по новой версии сериала «Уокер».

Трейлеры к фильмам, которые вышли в прокат на прошлой неделе можно посмотреть тут.

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