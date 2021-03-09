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Шоу-бизнес

«18+»: Виталия Козловского отдали «на раздевание» женщине

9:59 9 марта 2021
козловский

Певец Виталий Козловский очень ярко отметил день рождения. Друзей Козловский собрал в ресторане, где устроил зажигательную вечеринку с караоке и танцами. Ближе к ночи шумная компания перешла к взрослым развлечениям. В Instagram девушки показали, как эротично раздевали Козловского.

На праздновании 36-летия Козловского были замечены певицы Алина Гросу и Виктория Смеюха, клипмейкер Елена Винярская, концертный директор Козловского Юлия Бакуменко.

Напомним, ранее Козловский показал, как запустил себя на карантине. В вынужденном нахождении взаперти были и хорошие моменты: певец убедился, что рядом находится его идеальная женщина, и задумался о женитьбе.

Фото vkozlovskiy/Instagram

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