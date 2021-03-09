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Шоу-бизнес

«Потом этими губами она целует Медведчука»: Марченко припала к черепу монаха

10:25 9 марта 2021
оксана марченко

Телеведущая Оксана Марченко, жена депутата Виктора Медведчука, взялась активно продвигать в соцсетях свой фильм «Паломница». Кино состоит из 12 серий и представляет собой видеоотчет о поездках Марченко в древнейшие православные монастыри Украины. Некоторые моменты фильма вызывают смешанные чувства, как например, кадры с целованием мощей в Киево-Печерской Лавре.

Прикладываясь к мощам монаха в Лавре, Марченко была приятно удивлена запахом. «Удивительно пахнет… Очень, очень приятный (аромат)… Очень тонкий такой», — поделилась своими впечатлениями паломница.

«Потом этими губами она целует Медведчука», — прокомментировал видео Telegram-канал «Тайны депутата».

Своим впечатлениям от Киево-Печерской Лавры Марченко посвятила две первые серии фильма. Автор пообещала рассказать об историях святых и о чудесных случаях исцеления.

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