«Потом этими губами она целует Медведчука»: Марченко припала к черепу монаха
Телеведущая Оксана Марченко, жена депутата Виктора Медведчука, взялась активно продвигать в соцсетях свой фильм «Паломница». Кино состоит из 12 серий и представляет собой видеоотчет о поездках Марченко в древнейшие православные монастыри Украины. Некоторые моменты фильма вызывают смешанные чувства, как например, кадры с целованием мощей в Киево-Печерской Лавре.
Прикладываясь к мощам монаха в Лавре, Марченко была приятно удивлена запахом. «Удивительно пахнет… Очень, очень приятный (аромат)… Очень тонкий такой», — поделилась своими впечатлениями паломница.
«Потом этими губами она целует Медведчука», — прокомментировал видео Telegram-канал «Тайны депутата».
Своим впечатлениям от Киево-Печерской Лавры Марченко посвятила две первые серии фильма. Автор пообещала рассказать об историях святых и о чудесных случаях исцеления.431
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