Настя Каменских «украсила» спавшего мужа и испортила постельное белье

Певица Настя Каменских показала, какую оригинальную татуировку сделала мужу. Пока Потап спал, Настя украсила ему предплечье картинкой, символизирующей любовь, успех и музыку. Видео певица разместила в Instagram.

Временное тату оказалось очень нестойким. Краска тут же отпечаталась на простынях и наволочках. Каменских констатировала, что постельный комплект испорчен.

Напомним, ранее Потап озадачил Настю, когда заставил одеться в белое. Оказалось, что рэпер купил жене цветы белого цвета и хотел, чтобы все было в тон.

Фото kamenskux/Instagram

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