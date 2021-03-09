«Позорище!!!» Певицу Manizha атаковали возмущенные зрители

После того, как в России определились с делегатом на «Евровидение», певицу Manizha атаковали хейтеры. Победительнице отбора ставят в вину бессмысленную песню, неумение двигаться на сцене и даже национальность (Манижа Сангин родилась в Таджикистане и имеет в репертуаре несколько песен на таджикском языке).

Критикам не нравится, что песню «Русская женщина» будет исполнять не чистокровная русская. Об этом певице написали в Instagram.

Маниже предрекают провал на «Евровидении» и сомневаются в честности национального отбора.

Однако у Манижи есть не только хейтеры, но и группа поддержки. Певицу сравнивают с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай и верят в успех.

Напомним, «Евровидение-2021» состоится в мае. Конкурс пройдет в Роттердаме, 40 участников уже известны. От Украины на «Евровидение» поедет группа «Go_A».

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter