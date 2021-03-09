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Шоу-бизнес

Григорий Чапкис оживился благодаря шоу его сына

13:31 9 марта 2021
чапкис

Легендарный хореограф и судья «Танців з зірками» Григорий Чапкис все еще восстанавливается после тяжелой болезни. Чапкис лежит дома в Киеве под присмотром сына Грега, специально прилетевшего из США.

Чапкис-младший был доволен, когда смог порадовать отца. Григорий Николаевич оживился, когда смотрел на ноутбуке танцевальное шоу в Штатах, организованное сыном. У Грега Чапкиса своя танцевальная студия хип-хопа в Калифорнии.

Также Грег Чапкис показал семейные фото: свои в юности и снимки еще молодого отца. Оказалось, что у обоих Чапкисов очень похожие улыбки.

Напомним, Григорий Чапкис зимой лежал в больнице с двусторонним воспалением легких. Солидный возраст пациента — 91 год — дал о себе знать, болезнь протекала тяжело. После выписки Чапкис жаловался на головокружения и тяжесть в ногах, а также сильно похудел.

Фото gregchapkis/Instagram

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