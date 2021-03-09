27.64 / 27.84 32.78 / 33.21
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Раскрою секрет»: Ирина Билык очутилась в пикантной истории Алексея Панина

14:04 9 марта 2021
билык

Российский актер Алексей Панин поделился подробностями истории, когда смог усадить к себе на колени Людмилу Гурченко. Все происходило на церемонии открытия гей-клуба AndyBar в Киеве в декабре 2020 года, а в зале в тот момент присутствовали и другие звезды, в том числе Ирина Билык.

«Если внимательно приглядеться, то можно разглядеть Ирочку, — рассказал Панин. — Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней».

Неизвестно, настоящая ли Гурченко выступала в тот вечер в клубе или двойник певицы. Участники вспоминают, что звезда исполнила свои самые известные хиты, включая нетленную «Пять минут», а потом немного пообщалась с публикой.

Алексей Панин внесен в базу «Миротворца» за антиукраинские провокации, посягательства на территориальную целостность Украины. нарушение правил въезда в оккупированный Крым. Панин является невъездным в Украину.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл

Меган Маркл подловили на лжи и неточностях во время ее скандального интервью Опре Уинфри

гросу

Алина Гросу нашла «давно потерянного старшего брата»

Кейт Миддлтон

Невозмутимая и элегантная: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обвинений Меган Маркл

Дженнифер Лопес

«Какая милашка!»: Дженнифер Лопес удивила экстравагантной прической, сидя в ванне

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер