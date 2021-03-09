«Раскрою секрет»: Ирина Билык очутилась в пикантной истории Алексея Панина

Российский актер Алексей Панин поделился подробностями истории, когда смог усадить к себе на колени Людмилу Гурченко. Все происходило на церемонии открытия гей-клуба AndyBar в Киеве в декабре 2020 года, а в зале в тот момент присутствовали и другие звезды, в том числе Ирина Билык.

«Если внимательно приглядеться, то можно разглядеть Ирочку, — рассказал Панин. — Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней».

Неизвестно, настоящая ли Гурченко выступала в тот вечер в клубе или двойник певицы. Участники вспоминают, что звезда исполнила свои самые известные хиты, включая нетленную «Пять минут», а потом немного пообщалась с публикой.

Алексей Панин внесен в базу «Миротворца» за антиукраинские провокации, посягательства на территориальную целостность Украины. нарушение правил въезда в оккупированный Крым. Панин является невъездным в Украину.

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