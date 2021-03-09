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Шоу-бизнес

Витас унизил певицу Manizha и испугался

14:40 9 марта 2021
витас

В этом году на песенный конкурс «Евровидение» Россия отправляет певицу Манижу. После того, как были объявлены результаты нацотбора, против исполнительницы развернулась настоящая травля. Примкнул к критикам и певец Витас, хотя через некоторое время удалил свой пост в Instagram.

Сначала Витас намекнул, что Маниже вообще не стоило участвовать в отборе. «Уважающий себя исполнитель не участвует в конкурсах», — заявил он. Позже Витас в шутку предложил в третий раз отправить на шоу Диму Билана.

Сейчас пост удален без объяснения причин.

Витас (Виталий Грачев) внесен в базу «Миротворца» за поездки в оккупированный Крым в нарушение украинских законов.

Фото vitasroom/Instagram

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