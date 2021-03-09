У Эвелины Бледанс стряслась беда с волосами
У 51-летней российской актрисы Эвелины Бледанс в волосах образовались жуткие колтуны. Видео своей проблемы она опубликовала в сториз Instagram.
«Что делать в таких случаях я не знаю Я не могу разобрать даже маслам и кремами. И вот помыла всё, но колтуны по всей голове», — говорит на видео актриса.
Эвелина Бледанс утверждает, что и раньше спала с распущенными волосами.
«Но сейчас я просто не знаю, что делать. Вырываю клоками», — сокрушается она, демонстрируя спутавшиеся волосы.
Напомним, Эвелина Бледанс внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение АР Крым.
Ранее сообщалось, что у Бледанс возник конфликт с подписчицей из-за комментария по поводу морщинистых ног.
Фото из Instagram Эвелины Бледанс351
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