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Шоу-бизнес

У Эвелины Бледанс стряслась беда с волосами

15:32 9 марта 2021
Эвелина Бледанс

У 51-летней российской актрисы Эвелины Бледанс в волосах образовались жуткие колтуны. Видео своей проблемы она опубликовала в сториз Instagram.

«Что делать в таких случаях я не знаю Я не могу разобрать даже маслам и кремами. И вот помыла всё, но колтуны по всей голове», — говорит на видео актриса.

Эвелина Бледанс утверждает, что и раньше спала с распущенными волосами.

«Но сейчас я просто не знаю, что делать. Вырываю клоками», — сокрушается она, демонстрируя спутавшиеся волосы.

Напомним, Эвелина Бледанс внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение АР Крым.

Ранее сообщалось, что у Бледанс возник конфликт с подписчицей из-за комментария по поводу морщинистых ног.

Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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