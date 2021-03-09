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Шоу-бизнес

Звезду «Орла и решки» будут судить за празднование 30-летия

16:21 9 марта 2021
Настя Ивлеева

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлева устроила по-настоящему «громкое» празднование 30-летия, которое приходится на 8 марта. Как сообщила теледива в Instagram, в честь своего юбилея Настя организовала в 8 российских городах бесплатный показ своей любимой советской картины «Девчата», причем каждый зритель сеанса абсолютно бесплатно получил билет, попкорн и напиток.

Более того, ведущая шоу «Орел и Решка» спонсировала салют в свою честь, который ей лично обошелся в 100 тысяч рублей (еще 100 тысяч заплатила фирма-спонсор).

Однако последний сюрприз обернулся для Насти неприятностью — в Казани на нее завели протокол об административном правонарушении, и организатора салюта — фирму «Фейерверк-мастер» — могут оштрафовать на сумму, равную стоимости огненного шоу по всей стране. Якобы специалисты МЧС Татарстана зафиксировали нарушения пожарной безопасности, сообщает Mash.

Отметим, что Насте не впервые становиться фигуранткой административного производства — купив в 2020 году спорткар Lamborghini Aventador, она уже за пару месяцев «заработала» на нем 142 штрафа.

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