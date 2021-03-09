«А где Пирожков?»: Ревву раскритиковали за пляжное фото с втянутым животом

Российский шоумен и певец Александр Ревва (сценический псевдоним Артур Пирожков) спровоцировал иронические комментарии фолловеров в свой адрес, выложив в Instagram фото с семейного отдыха в Дубае.

На фото он позирует с женой Анжеликой, старательно втягивая живот.

«Потеряли надежду найти одежду и Надежду», — подписал шоумен пляжный снимок.

В ответ фолловеры с одной стороны восхитились демонстрируемым искусством «втягивания живота», а с другой — выразили недовольство исчезновением экранного «Пирожкова» с животиком.

Напомним, летом 2019 года в Украине с удивлением обнаружили, что поклонником «крымшиста» Реввы является Андрей Богдан, на тот момент — руководитель офиса Владимира Зеленского. Тот отмечал на концерте Реввы День Конституции Украины.

Фото Киноафиша



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