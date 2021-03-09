Притула заявил об уходе из популярного шоу из-за российских паспортов

Популярный украинский шоумен Сергей Притула после съемок в первом сезоне программы «Где логика?», которую он называл новым юмористическим интеллектуальным шоу, покидает проект. Об этом телеведущий заявил в своем Facebook.

«15 выпусков — это первый сезон этого шоу на Новом („Новый канал“. — Ред.). Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет», — написал Сергей Притула.

Подписчики в комментариях одобряют решение шоумена: «Это сильный поступок, спасибо за последовательность. В то же время не хочется чтобы вас было меньше в эфире. Надеюсь, найдется другое шоу (без российских денег) для вас».

Ранее Притула заявлял, что по программе «Где логика?» нет договоров между «Новым каналом» и российским «ТНТ».

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