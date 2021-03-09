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Анатолий Анатолич «поседел» после вакцинации от коронавируса

18:33 9 марта 2021
Анатолий Анатолич

Ведущий телеканала «Украина» Анатолий Яцечко (Анатолий Анатолич) оригинально проанонсировал интервью с советником правительства Украины по вопросам иммунизации Федором Лапием. В Instagram Анатолий опубликовал собственное фото с седыми волосами и пошутил, мол, так на нем сказалась вакцинация.

При этом он призвал фолловеров задать те вопросы, которые, по их мнению, он должен адресовать авторитетному гостю эфира.

На данный момент большая часть подписчиков интересуется, почему в Украину поставили только одну вакцину, и призывает вначале иммунизировать ею депутатов Верховной Рады.

Тут же одна из фолловеров, живущая в Германии, подробно рассказала о собственном опыте вакцинации препаратом от Pfizer, о котором так мечтают украинцы. По ее словам, после первой вакцинации у нее 2−3 дня болела рука, а после второй ощущала внезапную слабость и ломоту во всем теле.

«Вакцинация — это как религия и политика: дело личное. Каждый сам решает, здесь нет черного и белого, правильного и неправильного», — выразила женщина свое мнение.

Напомним, в Украине вакцинация является добровольной.

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