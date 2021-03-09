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Шоу-бизнес

Квиткова очень сексуально подчеркнула свою беременность

19:05 9 марта 2021
Дарья Квиткова

Жена «холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова порадовала подписчиков новым фото, на котором позирует беременной. Она опубликовала снимок в своем Instagram.

«Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить всё намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути, и в том, чтобы наполнить жизнь любовью», — подписала кадр Дарья Квиткова.

Подписчики оценили сексуальность девушки и оставили восторженные комментарии: «Какая вы красотка тут», «Кстати, мне понравилась и обувь, она очень идет тебе, Даш, в этом образе», «Даша! Вы просто нереальная! Вот можно еще много эпитетов написать. Обожаю!»

Напомним, ранее Квиткова поделилась, какую эйфорию она испытывает от беременности.

Фото из Instagram Дарьи Квитковой

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