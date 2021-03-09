27.63 / 27.83 32.78 / 33.20
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Жить на контрасте»: вернувшаяся с Мальдив Онуфрийчук «зависла» в заснеженных Альпах

19:46 9 марта 2021
Иванна и Алмаз

Ведущая телеканала «Украина 24» Иванна Онуфрийчук, которая в феврале вышла замуж за казахстанского бизнесмена на Мальдивах, уже улетела с мужем на горнолыжный курорт в Швейцарии.

Фото в белом лыжном костюме от Fendi Иванна выложила в Instagram.

«Люблю жить на контрасте: из мальдивского тепла в швейцарский холод», — прокомментировала она снимки, добавив, что катание на лыжах является традицией для них с мужем.

Свадебная церемония Иванны и Алмаза проходила на берегу океана. Свидетелями действа стали и сотрудники отеля. Гостей развлекал популярный певец Дан Балан.

Напомним, ранее заоблачными ценами на горнолыжные костюмы возмутился российский певец Сергей Лазарев, отправившийся кататься на лыжах/сноуборде в Сочи.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Давай семья против семьи»: Тина Кароль заинтриговала обещанием по поводу Дана Балана

Сергей Притула

Притула заявил об уходе из популярного шоу из-за российских паспортов

гросу

Алина Гросу нашла «давно потерянного старшего брата»

Михаил Заливако

«С Мишиной было интереснее»: зрители разнесли «Холостяка 2021»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер