«Жить на контрасте»: вернувшаяся с Мальдив Онуфрийчук «зависла» в заснеженных Альпах

Ведущая телеканала «Украина 24» Иванна Онуфрийчук, которая в феврале вышла замуж за казахстанского бизнесмена на Мальдивах, уже улетела с мужем на горнолыжный курорт в Швейцарии.

Фото в белом лыжном костюме от Fendi Иванна выложила в Instagram.

«Люблю жить на контрасте: из мальдивского тепла в швейцарский холод», — прокомментировала она снимки, добавив, что катание на лыжах является традицией для них с мужем.

Свадебная церемония Иванны и Алмаза проходила на берегу океана. Свидетелями действа стали и сотрудники отеля. Гостей развлекал популярный певец Дан Балан.

Напомним, ранее заоблачными ценами на горнолыжные костюмы возмутился российский певец Сергей Лазарев, отправившийся кататься на лыжах/сноуборде в Сочи.



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