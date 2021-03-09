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Шоу-бизнес

Go_A резко раскритиковали за новую версию песни для «Евровидения»

21:40 9 марта 2021
ШУМ

Группа Go_A представила обновленную версию песни «Шум», с которой выступит на Евровидении в Роттердаме в мае. Новый клип снимали в лесу, а в ролик вмонтировали кадры Чернобыльской АЭС.

По сюжету музыканты группы на грузовике прибывают в лес и начинают петь. К ним из чащи выходят люди в медицинских костюмах. Все вместе начинают хоровод, а потом сбрасывают с себя спецодежду и зритель видит танцующую молодежь в разноцветных куртках и брюках.

На данный момент клип выложен в YouTube-канале Суспільного.

Оценившие новый клип не скрывают своего разочарования.

«Намного хуже», «Это стандартный шлак», «Просто обидно до слёз», «Классный трек превратился в пустышку» — пишут зрители.

Напомним, этно-фольк группа GO_A победила в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2020», который состоялся в феврале 2020 года, в борьбе с KRUTЬ, Jerry Heil, GO_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Из-за пандемии конкурс отменили, при этом всех участников обязали подготовить новые композиции.

Шоу в 2021 году пройдет в Роттердаме. 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, а финал — 22 мая.

При этом в Украине заранее уверены, что шансы на успех наших участников невелики. Такое мнение озвучил, в частности, продюсер Владимир Бебешко.

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