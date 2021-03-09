А как же карантин? Олег Винник нарвался на критику из-за «безмасочного» концерта под Киевом

Популярный украинский певец Олег Винник своим концертом в Броварах накануне 8 Марта спровоцировал нарушение карантинных норм. На это обратили внимание фолловеры певца в Instagram после того, как команда Винника выложила фото выступления.

На фото видно, что зрители в зале сидят очень плотно, при этом защитные маски одели единицы.

Внимательные пользователи сети уже заклеймили кумира тысяч женщин, указав на нелегкую пандемическую ситуацию в Украине.

Напомним, из-за пандемии Винник был вынужден постоянно переносить концерты как в Украине, так и за рубежом.

А в 2020 году всеобщее возмущение вызвало поведение Оли Поляковой, устроившей многолюдный концерт в Харькове.



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