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Шоу-бизнес

«Очень тебя не хватает…» Виктория Булитко помянула погибшую подругу

7:36 10 марта 2021
Марина Поплавская

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко, которая накануне рассказала о самом незабываемом подарке от мужчин коллектива к 8 Марта, вдруг затосковала по погибшей 3,5 года назад коллеге и наставнице Марине Поплавской.

Памятную запись она оставила в Instagram, опубликовав фото с подругой.

«Очень тебя не хватает…», — написала актриса.

В комментариях фолловеры поддержали Викторию, назвав погибшую Марину «Душой Дизель Шоу» и «Королевой юмора, которой не хватает в этом мире».

Трагическое ДТП с пассажирским автобусом, в котором возвращалась с гастролей команда артистов «Дизель Шоу», произошло рано утром 20 октября 2018 года на трассе Киев — Чоп. «Неоплан» столкнулся с грузовиком МАЗ. 48-летняя Марина Поплавская погибла на месте, так как основной удар при столкновении пришелся на правую переднюю часть автобуса — она оказала смята фурой. Поплавская сидела именно на первом сидении.

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