Дженнифер Лопес снялась в облегающем латексе, а также показала своих сестер и племянницу

Дженнифер Лопес, которая на днях прорекламировала босоножки собственного бренда JLO Jennifer Lopez в откровенном платье, теперь показала туфли расцветки под зебру из той же коллекции. На этот раз 51-летняя Джей Ло позировала в облегающем белом латексе — укороченном топе и леггинсах. И вызвала новые восторги своих подписчиков.

Лопес также сняла видео в честь Международного женского дня. Актриса и певица привлекла к этому своих подруг – актрис, продюсеров, певиц, дизайнеров, телеведущих. Все они держали в руках таблички с надписями «Для меня нет границ» - отсыл к популярной песне Лопес Limitless. В числе задействованных женщин были и родственницы Дженнифер - ее мать Гваделупе, сестры Лесли (старшая, учительница музыки) и Линда (младшая, журналистка и писательница), а также племянница Люси (дочь Линды).

Лесли

Линда

Люси

«Всем матерям, дочерям, сестрам и невероятно великолепным и разнообразным женщинам мира ... Я чествую вас !!! Я чествую нас !!!», - написала звезда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес удивила сеть экстравагантной прической, сидя в ванне.





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