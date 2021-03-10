27.63 / 27.83 32.78 / 33.20
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снялась в облегающем латексе, а также показала своих сестер и племянницу

7:43 10 марта 2021
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, которая на днях прорекламировала босоножки собственного бренда JLO Jennifer Lopez в откровенном платье, теперь показала туфли расцветки под зебру из той же коллекции. На этот раз 51-летняя Джей Ло позировала в облегающем белом латексе — укороченном топе и леггинсах. И вызвала новые восторги своих подписчиков.

Лопес также сняла видео в честь Международного женского дня. Актриса и певица привлекла к этому своих подруг – актрис, продюсеров, певиц, дизайнеров, телеведущих. Все они держали в руках таблички с надписями «Для меня нет границ» - отсыл к популярной песне Лопес Limitless. В числе задействованных женщин были и родственницы Дженнифер - ее мать Гваделупе, сестры Лесли (старшая, учительница музыки) и Линда (младшая, журналистка и писательница), а также племянница Люси (дочь Линды).

Лесли

Линда

Люси

«Всем матерям, дочерям, сестрам и невероятно великолепным и разнообразным женщинам мира ... Я чествую вас !!! Я чествую нас !!!», - написала звезда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес удивила сеть экстравагантной прической, сидя в ванне.


577

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес снялась в облегающем латексе, а также показала своих сестер и племянницу

Потап

Потап обиделся на изобличившую его жену

Марина Поплавская

«Очень тебя не хватает…» Виктория Булитко помянула погибшую подругу

Маша Ефросинина

Не удержалась: приревновавшая мужа Ефросинина заглянула в декольте Поляковой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер