Российская актриса и певица Настасья Самбурская, возмутившая фолловеров символом сатанизма, пожаловалась на внезапные проблемы со здоровьем.

Минувшей ночью она записала Instagram-stories «со смертного одра», срывающимся голосом сообщив на камеру о повышенном артериальном давлении.

При этом, по ее словам, «скорая помощь» едет уже час.

«Вот и старость пришла, а скорая не пришла», — написала Самбурская.

Через время актриса сообщила, что ее соединили с медиком онлайн, причем поговорить ей удалось только с третьей попытки.

Однако судя по фото в еще одном stories, медики-таки добрались до женщины. Снимок «умирающей» певицы с доктором снял кто-то из бригады скорой помощи.

Настасья Самбурская является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter