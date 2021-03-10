Поплавский и Винник объявили о второй церемонии награждения национальной премии «Українська пісня року»

Поющий ректор Михаил Поплавский, снявший за шесть дней шесть новых клипов, и один из самых популярных артистов страны Олег Винник объявили о второй церемонии награждения национальной премии «Українська пісня року». Это их совместный проект, благодаря которому популяризируют молодых, талантливых артистов, поэтов, композиторов, клипмейкеров, музыкантов и отмечают легенд украинской сцены.

Несмотря на пандемию, Поплавский и Винник решили не переносить премию, а дать возможность артистам снова выходить на сцену, дарить свое творчество людям и популяризировать украинскую песню. Грандиозная церемония награждения состоится на главной площадке страны — Дворце «Украина» 29 апреля. Режиссером-постановщиком шоу будет звездная выпускница Университета культуры Катя Царик, снимавшая клипы для Поплавского и Винника.

Пока создатели премии не раскрывают всех секретов. Говорят, что она значительно будет отличаться от прошлогодней. Концертное шоу будет разбито на пять тематических блоков, а каждый концертный номер — это отдельное театрализованное представление с суперсовременными технологиями и неожиданными сюжетами.

«Сейчас мы с командой работаем над последними штрихами шоу, обсуждаем номера и придумываем новые фишки. Без лишней скромности могу сказать, что в этом году мы будем еще больше удивлять размахом. Мы с Олегом просто не можем иначе. Мы не просто лоббируем украинскую песню, делаем все возможное, чтобы она как можно больше звучала в теле- и радио- пространстве, но и хотим поддержать наших артистов, стимулировать их развитие, выводить на сцену новые имена и не забывать тех, чьи песни звучат уже несколько поколений», — рассказал Михаил Поплавский.

Номинантов отбирает экспертный совет. Главное условие — песня должна звучать на украинском языке. Также учитывают популярность исполнителей, поющих на украинском языке, их востребованность не только в радиоротации и телепространстве, но и просмотры в социальных сетях, гастрольную деятельность, создание нового материала. Победители номинаций представят свои номера на церемонии награждения.

«Для меня важно, чтобы „Українська пісня року“ нашла своих исполнителей, заслуживающих признания и уважения публики. Наша песня — бесценна. Это то, что останется для будущих поколений. Мы хотим показать всей стране талантливых исполнителей и сделать их популярными во всем мире. Нам есть, кем городиться. Украинских композитов и авторов хитов, которые поет вся страна, должны знать и уважать», — подчеркнул Олег Винник.

Он отметил, что на своей шкуре знает, как тяжело пробиваться молодому артисту. Когда его песни звучали из каждого утюга, их пели по всей стране, поклонники понятия не имели, кто их исполняет. И так длилось больше года, пока популярность Винника в народе не вышла за рамки небольших концертных залов. Его долго не звали «в телевизор», не жаловали премиями и наградами, хотя поклонники давно называли народным.

«Я давно, еще в начале творческого пути в Украине, мечтал провести концерт в родном селе, но тогда не находились спонсоры. А сейчас, когда я уже сам мог позволить себе финансово устроить праздник для земляков, спонсоры стояли в ряд. Считаю такой подход несправедливым. Наш проект даст возможность молодым, талантливым артистам заявить о себе на большой сцене. Они того заслуживают. Слава Богу, мы с Михаилом Михайловичем можем позволить себе сделать это шоу, премию, которой можем гордиться», — подчеркнул Винник.

Напомним, проект «Наша пісня» был создан Михаилом Поплавским в 2004 году, когда национальные радио- и телеэфиры на 90% заполнял иностранный продукт. В проекте Поплавского принимали участие исключительно украинские артисты с песнями на украинском языке. С годами проект развивался, становился масштабнее, расширял географию и менял название. «Українську пісню року» Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более трех тысяч украинских артистов.

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter