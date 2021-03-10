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Шоу-бизнес

Монтажера шоу «Від пацанки до панянки» пожалели из-за количества брани

10:37 10 марта 2021
Премьерный эпизод 5 сезона

В сети обсуждают участниц пятого сезона реалити-шоу «Від пацанки до панянки», который стартовал на Новом канале 1 марта. В первый же день участницы разочаровали наставниц Школы леди — сначала они не прошли тест на совместимость с другими «поколениями Z», а затем вообще проявили запредельную агрессию и едва не поубивали друг друга.

В комментариях зрители искренне пожалели оператора шоу, которому приходится так много трудиться над монтажем видео, «запикивая» огромное количество ненормативной лексики от юных участниц, и охранников, вынужденных удерживать девочек на съемках.

Напомним, победительницей четвертого сезона реалити стала 19-летняя Женя #Батюшка Мазур из Винницы. Она пришла на проект, имея серьезную наркотическую зависимость, и прошла все круги ада, чтобы отказаться от запрещенных веществ. В качестве приза Женя получила 100 тысяч гривен и золотую брошку в виде феникса — символа возрождения. После победы девочка дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», в котором рассказала, на что потратила деньги, почему хотела покинуть реалити и как попала в клинику для наркозависимых.

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