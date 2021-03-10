Победившая рак Алла Мазур рассказала о самочувствии после прививки от коронавируса

Ведущая ТСН Алла Мазур, поборовшая рак, сделала прививку от коронавируса индийской вакциной, к которой сформировалась неоднозначное отношение в украинском обществе. На своей странице в Facebook телеведущая рассказала, почему решила привиться и поделилась, как чувствует себя после прививки. Алла Мазур считает, что лучше вакцинироваться индийским препаратом и получить защиту, чем оставаться чувствительной к опасному вирусу.

«Сделала первую прививку вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca). Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ею точно безопаснее, чем остаться сейчас не привитым. После прививки прошло уже три часа. Чувствую себя абсолютно нормально. Нас занесли в электронную базу. И вторая доза закреплена автоматически. От 28 дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации или паспорт прививки», — написала Алла Мазур.

Телеведущая также рассказала, что делала прививку в больнице скорой помощи. Все прошло быстро и организовано.

Ранее о своем опыте вакцинации рассказал телеведущий Александр Педан.

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