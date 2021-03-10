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Шоу-бизнес

Оскорбившая Влада Яму «звезда» всплыла на популярном в США шоу

12:06 10 марта 2021
Максим Доши

Участник второго сезона украинского талант-шоу «Україна має талант» одессит Максим Cruel Addict Доши засветился на американском шоу. В Украине Доши запомнился эмоциональной реакцией на вердикт судей, не понявших его творчества, которое он сам назвал «рэпом 2×2» и обещанием разобраться с ними, вернувшись на большую сцену.

«Вы думаете, все кончено? Я еще вернусь!», — пригрозил Максим Владу Яме, Игорю Кондратюку и Славе Фроловой.

Свое обещание он выполнил только спустя более 10 лет. Правда, все пошло не совсем так, как, очевидно, ожидал он сам.

Видео провала одессита выложил в сеть оскорбленный им Влад Яма.

Так, песню Доши «I am the best» в эфире вечернего шоу американский телеведущий Джимми Фэллона поставил в специальной рубрике «Do Not Play». Т. е. в ней звучит музыка, которую, по его мнению, никто и никогда не должен услышать. Доши в списке оказался первым. Впрочем, Фэллон смог прослушать только первые 10 секунд трека.

«Мне нравится, как он рифмует «best» и «best», — сказал он.

«Гений», — иронично добавил один из музыкантов, работающих над передачей.

Тем не менее, судя по соцсетям Доши и его YouTube-каналу, останавливаться музыкант-новатор не намерен, поэтому в будущем его вполне могут показать и на российском ТВ.

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