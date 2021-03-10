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Шоу-бизнес

Не от мужа: Катя Осадчая похвасталась особым букетом цветов

2:33 11 марта 2021
Катя Осадчая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прислал раскошный букет ирисов известной телеведущей Кате Осадчей. Можно понять, что таким образом политик поздравил знаменитость с 8 марта.

Фото с цветами Катя показала в Instagram-stories.

«Праздник продолжается. Цветы от Премьера. Спасибо», — подписала она снимок.

Напомним, накануне пара Осадчей и Юрия Горбунова снова опубликовала снимок общего четырехлетнего сына Ивана, на котором мальчик повернут спиной к объективу, чем разозлила фолловеров.

Судя по всему, с Иваном Катя и Юрий намерены придерживаться того же правила, которое в их семье установил старший сын телеведущей Илья. Он просит не выкладывать его фотографии в сеть.

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