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Шоу-бизнес

«Мне не надо интервью!» Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

13:28 10 марта 2021
Григорий Чапкис

Легендарный хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Григорий Чапкис впервые вышел на прогулку после длительного пребывания в больнице и восстановления дома. Видео с ним среди многоэтажек опубликовал в сториз Instagram сын знаменитости Грег.

Вместе с тем мужчине не удалось упросить отца сказать на камеру хотя бы пару слов.

«Мне не надо интервью», — с досадой отмахнулся 91-летний хореограф.

В кадре видно, что Чапкис очень тяжело дышит и двигается, хотя внешне выглядит неплохо.

«Молитесь за папочку», — снова призвал Грег фолловеров.

Напомним, недавно Чапкис отметил 91-й день рождения.

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