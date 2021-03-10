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Шоу-бизнес

Ужин при свечах: Верка Сердючка шиканула в средневековом замке

13:52 10 марта 2021
Верка Сердючка и Вера Брежнева

Тревел-шоу «Орел и Решка» проанонсировало специальный выпуск с Веркой Сердючкой и Верой Брежневой в Барселоне. Выпуск посвящен десятилетию популярного шоу.

«Мы путешествовали и зажигали в течение 10 лет, но в этом выпуске мы будем ОТ-МЕ-ЧАТЬ! Именно поэтому на роль ведущих мы пригласили Верку Сердючку и Веру Брежневу, ведь какой это праздник без зажигательных песен и ведущих», — говорится в описании к завлекательным фото анонса.

В кадре Верка «по-богатому» ужинает с экранной «мамой» в средневековом замке Санта-Флорентина (11 век) в Канет-де-Мар (Каталония). На другом фото они с мамой выглядывают из окон этого же замка.

Напомним, ранее Андрей Данилко, создавший образ Верки Сердючки, опубликовал «неприличное» фото из Барселоны.

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