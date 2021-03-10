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Шоу-бизнес

Умилил всех: Алексей Панин показал крошечную дочь

14:15 10 марта 2021
Анна Панина с отцом

Скандальный российский актер Алексей Панин, недавно возмутивший сеть голым фото на пляже, решил исправиться и показал в Instagram уже фото с маленькой дочкой Анной на руках.

«Какая Нюся была маленькая. А теперь превратилась в целого человечище», — прокомментировал архивный снимок актер.

«Сейчас у нее папина улыбка», «Папина доча», «Личность выросла», — отозвались фолловеры актера.

А одна из подписчиц даже призналась, что после этого фото изменила мнение о Панине.

«Смотрю не на ваше поведение, а смотрю в душу, и не смотря ни на что, она становится хорошей», — разоткровенничалась женщина с ником Натали Суглобина.

Напомним, Анна родилась 12 октября 2007 года — матерью девушки является фотомодель и актриса Юлия Юдинцева, которая в течение 10 лет воевала с ним за опеку над дочерью. Летом 2017 года Владимирский областной суд постановил, что девочка останется с отцом. В настоящее время девушка живет с отцом в Испании и даже получила гражданство этой страны.

Фото Instagram Алексея Панина

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