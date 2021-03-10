Евгений Кошевой повздорил с неожиданным «собеседником»
Юморист команды «Квартал 95» и новый руководитель «Лиги смеха» Евгений Кошевой спародировал поведение нетрезвого человека, разговаривающего со щитом освещения (ЩО).
Видео Кошевой запостил в Instagram.
Стоя перед щитом с надписью «ЩО-14», юморист задает вопрос оборудованию: «А ты шо? (что. — Авт.)».
Напомним, Кошевого раскритиковали за «надутый» вид на снимке с «близнецом» — продюсером Алексеем Потапенко (он же Потап).24
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