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Шоу-бизнес

Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

15:12 10 марта 2021
Булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко, попробовавшая недавно образ роковой женщины, показала в Instagram видео из съемочного павильона. Вместе со взрослыми актерами в студии присутствовали и дети. Булитко умилила мама с маленькой девочкой на руках.

Актриса опубликовала ролик в Instagram Stories и сообщила, что очень хочет дочь.

Ранее Булитко рассказала, как провела вечер 8 марта. Актриса расслаблялась в ванне с пеной и распевала песни Аллы Пугачевой.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Булитко уже говорила о своем отношении к материнству. По ее словам, если однажды она проснется и поймет, что беременна, то с улыбкой примет этот факт.

Фото instagram.com/bulitka/

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