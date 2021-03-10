«Кадр любовью дышит»: поцелуй Шоптенко растрогал фолловеров

Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram трогательный кадр с сыном.

«Невозможно надышаться», — подписала снимок Алена Шоптенко.

Подписчицы восхищены фотографией — они поставили тысячи лайков и оставили много восторженных комментариев: «Кадр любовью дышит», «Это точно, так понимаю», «Какое прекрасное фото», «С годами эти ощущения только усиливаются. Моей дочери 23, и по-прежнему невозможно надышаться, насмотреться, наговориться. Это счастье».

Мамы также советуют хореографу: «Алена, дышите и не упускайте времени и возможности! Они так быстро вырастают… что вот так сгрести в охапку, потискать и пожамкать, зацеловать, понюхать головушку с детским непередаваемым запахом будет длиться не так долго, как хотелось бы».

Напомним, коронавирус помешал паре Винник и Шоптенко участвовать в шоу «Танці з зірками».

Фото из Instagram Алены Шоптенко

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