Переехал к Притуле в однокомнатную квартиру: Педан рассказал, как учил украинский язык

Телеведущий и шоумен Александр Педан, на днях сделавший прививку против коронавируса в прямом эфире, рассказал, что украинский язык выучил, будучи уже взрослым.

Педан уточнил, что в его семье всегда общались на русском языке, заканчивал он русскоязычную школу. В КВН тогда все тоже играли на русском.

Переломный момент произошел в жизни ведущего, когда Comedy club Украина впервые начал выходить на телевидении. Тогда телевизионный продюсер не хотел брать Педана в проект, потому что он безграмотно говорит на украинском.

Мужчина тогда уже переехал в Киев из Хмельницкого и не стал сдаваться, а решил быстро учить язык. Он нашел себе хорошего репетитора, параллельно читал книги, смотрел фильмы на украинском.

А самое главное, по словам шоумена, он погрузился в украиноязычную среду — переехал жить к Сергею Притуле в съемную однокомнатную квартиру.

«Там жила половина Тернополя, которые приезжали в Киев. За несколько недель язык начал просто прорываться через меня», — пишет Педан.

Через три недели он снова принял участие в кастинге и прошел его успешно.

А следующим этапом изучения языка был проект «Подъем», в котором нужно было общаться в прямом эфире. Педан изо всех сил старался догнать Сергея Притулу и Ольгу Фреймут, для которых украинский родной.

«Я уверен, что все, кто до сих пор не взялся за украинский язык, делают огромную ошибку. Потому что мы живем в Украине, все государственные органы должны общаться на государственном языке. И гражданам тоже надо ее знать», — так закончил свой пост Педан.

Напомним, шоумен Сергей Притула покинул юмористическое шоу «Где логика?» после того, как стало известно, что конечными бенефициарами формата являются люди с российскими паспортами.

Фото Instagram/pedanos

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