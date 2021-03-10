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Шоу-бизнес

«Сладкие минуты счастья»: Ани Лорак показала свою лучшую подружку

18:05 10 марта 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, у которой на вечеринке Киркорова произошло воссоединение с бывшим мужем, расторгала подписчиков фотографией с дочкой. Кадр опубликован в Instagram.

«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья», — подписала Ани Лорак фотографию, на которой она обнимает дочку Софию.

Подписчицы восхищаются трогательным фото: «Подружки. Какие же красивые и счастливые вместе!», «Здорово, когда у родителей с детьми такие тёплые и близкие отношения», «Какие же вы красивые милашки. Дочь и мама».

Ранее сообщалось, что Ани Лорак неосмотрительно выложила в сториз фото, которое выдает ее переживания и возраст. Так, в кадр попала огромная складка у нее между нижней губой и подбородком.

Фото из Instagram Ани Лорак

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