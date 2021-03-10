Остапчук потроллил Ризатдинову в вечернем платье на тренажере

Известная гимнастка и участница шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова показала, как занимается на тренажере, читая книгу.

Спортсменка в длинном вечернем платье с разрезом и туфлях на высоком каблуке медленно под музыку идет по беговой дорожке.

«Необычный вариант, как совмещать приятное с полезным», — так Анна подписала видео.

В сети отметили грациозную фигуру Ризатдиновой. А ведущий Владимир Остапчук пошутил, что тоже в таком наряде тренируется.

Напомним, Анна Ризатдинова стала героиней первого эпизода шоу «Липсинк баттл». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» спортсменка рассказала, что далось ей сложнее всего во время подготовки к эфиру и кого она пародировала в детстве.

Фото karavan.ua/

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter