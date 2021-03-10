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Шоу-бизнес

Нужна помощь: жена экс-«холостяка» Михайлюка не может определиться с именем будущей дочери

19:59 10 марта 2021
Дарья Хлыстун

Модель Дарья Хлыстун, вышедшая замуж за «Холостяка-10» Макса Михайлюка уже беременной, решает, как назвать будущую дочку. За советом она обратилась в Instagram к своим подписчикам.

«Какие у вас любимые имена девочек? Когда мы столкнулись с тем, как назвать нашу дочку, я оказалась вообще не подготовленной. А те имена, что мне казались очень даже ничего, Макс назвал „гормональным всплеском“, поэтому имя дал он. Но я и не против», — написала Хлыстун.

Фолловеры живо откликнулись на просьбу о помощи и буквально засыпали модель вариантами имен в комментариях.

Ранее сообщалось, что Дарья Хлыстун рассказал, как готовится к появлению первенца — ее планы удивили многих подписчиков.

Фото из Instagram

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