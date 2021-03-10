Ирина Билык поделилась своей «марсианской» мечтой

Певица Ирина Билык, представившая поклонникам провокационный клип на песню «Не стримуй погляд», рассказала о своей мечте. Артистка мечтает когда-нибудь снять клип на Марсе. Пост Билык сопроводила ярким видео с элементами мистики.

В сети пишут, что Билык уже удалось снять «космическое» видео. А ее мечты о Марсе могут превратиться в реальность, ведь все так быстро меняется.

Билык не только любит удивлять публику своими песнями и фантастическими клипами, но и эпатажными образами. Недавно артистка предстала в ярко-красном меховом пальто, черном головном уборе «кубанка» и такими же ботинками на очень грубой подошве.

Фото Instagram/bilyk_iryna

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