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Шоу-бизнес

Ирина Билык поделилась своей «марсианской» мечтой

21:09 10 марта 2021
Билык

Певица Ирина Билык, представившая поклонникам провокационный клип на песню «Не стримуй погляд», рассказала о своей мечте. Артистка мечтает когда-нибудь снять клип на Марсе. Пост Билык сопроводила ярким видео с элементами мистики.

В сети пишут, что Билык уже удалось снять «космическое» видео. А ее мечты о Марсе могут превратиться в реальность, ведь все так быстро меняется.

Билык не только любит удивлять публику своими песнями и фантастическими клипами, но и эпатажными образами. Недавно артистка предстала в ярко-красном меховом пальто, черном головном уборе «кубанка» и такими же ботинками на очень грубой подошве.

Фото Instagram/bilyk_iryna

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