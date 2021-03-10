«Вот и рассекречены сердечки»: объятия Тараса Цымбалюка и Антона Батырева взбудоражили сеть

Украинский актер Тарас Цымбалюк, получивший травму во время съемок в криминальном сериале «Вскрытие покажет-2», опубликовал в соцсети фото с российским артистом Антоном Батыревым.

«Чем дольше разлука, тем трепетней встреча», — так подписал снимок Цымбалюк, поставив в конце сердечко.

Подписчикам артиста фото понравилось. Они интересуются, действительно у Цымбалюка и Батырева совместный проект. Теперь им также стали понятны сердечки от Батырева.

Антон Батырев — российский актер театра и кино. Зрители знают его по роли полицейского Терещенко из сериалов «Пятницкий» и «Карпов», следователя Сухарева из мелодрамы «Карина красная», а также Андрея из постапокалиптичного триллера «Выжить после».

В последнее время Антон много снимается в украинских сериалах. Только в 2018 году он принял участие в проектах «Кто ты?», «Ничто не случается дважды», «Сердце следователя», «Следы в прошлое».

Напомним, известный актер Тарас Цымбалюк признался, что его раздражает статус секс-символа украинского кино. Он назвал это утверждение немодным и колючим.

Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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