Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами

Дженнифер Лопес, которая ранее впечатлила моложавостью, показавшись без макияжа, опубликовала в Instagram новое фото. Актриса сейчас работает в Доминиканкой Республике, и фото она сделала в перерыве между киносъемками. «Эти моменты отдыха — мои любимые», — написала она. На фото 51-летняя Лопес лежит в постели с ноутбуком, одетая в короткий белый халат, обнажающий ноги.

Подписчики в очередной раз восхитились ее внешностью. Кто-то назвал ее «пугающе красивой». Однако нашлись и те, кого смутила свободная поза Дженнифер. «Простите, я всегда была вашей фанаткой. Но эта поза с расставленными ногами выглядит неподобающей — особенно на фоне пандемии коронавируса», «Эти разведенные ноги…», «Сведи ноги», — писали в комментариях. А кто-то из малочисленных недоброжелателей даже назвал Джей Ло «старой леди- извращенкой».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес снялась в облегающем латексе, а также показала своих сестер и племянницу.

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