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Шоу-бизнес

«Волосы на голове зашевелятся»: Андрей Разин прибегнул к шантажу Андрея Малахова

11:00 11 марта 2021
Разин

Продюсер Андрей Разин возмутился тем, что на росТВ в программе Андрея Малахова снова подняли тему «Ласкового мая». Он считает, что Малахов «в очередной раз решил хайпонуть на группе» и пригрозил телеведущему.

«Андрей, имей ввиду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», — написал Разин в Instagram.

Продюсер предупредил и представителей российского телевидения о том, что эту программу он будет отслеживать с нотариусом и фиксировать все, чтобы потом не написали отговорок, что ее не было в эфире.

Он также напомнил, что правообладателем творчества группы «Ласковый май» является американская компания, которая тоже не останется в стороне. Разин хочет сам оказаться в студии, чтобы «зрители услышали все из первых уст».

Напомним, между солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным продолжается конфликт. Шатунов считает, что роль Разина в жизни группы была преувеличена, да и характер продюсера лучше всего описывается непечатной лексикой. Разин же утверждает, что это он зарегистрировал название «Ласковый май», а оскорблениями от имени Шатунова, скорее всего бросается какая-то из фанаток певца.

Разин побывал в аннексированном Россией Крыму, Он открыто оправдывает агрессию РФ. Разин занесен в базу «Миротворца» как лицо, посягнувшее на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фото mir24.tv/

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